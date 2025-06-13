Россия запустит производство фармпрепаратов и медицинского оборудования в Узбекистане

В части реализации проектов идут поставки вагонов метро и грузовых электровозов, коммунальной и специальной техники. В энергетической сфере — проекты по модернизации ТЭС и ГЭС в Узбекистане. Кроме того, Россия и Узбекистан налаживают транспортную логистику, открывают в регионах оптово-распределительные и таможенные логистические центры, развивают электронную коммерцию. Важная составляющая — развитие транспортных коридоров. Один из ключевых проектов — МТК «Север — Юг». В 2024 году по этому коридору перевезено свыше 20 млн тонн грузов.