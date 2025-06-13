Россия запустит производство фармпрепаратов и медицинского оборудования в Узбекистане

Этот вопрос обсуждался на заседании Рабочей группы по увеличению товарооборота между Россией и Узбекистаном, прошедшего в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума.
В мероприятии приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, его заместитель Дмитрий Вольвач, а также министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.
Участники заседания обсудили стратегические задачи по наращиванию взаимного товарооборота.
Перед нами стоит цель увеличить российский экспорт в Узбекистан в 2,7 раза — до $17,9 млрд., а узбекский экспорт в Россию — в 3,6 раза, до $11,8 млрд к 2030 году. Для этого мы активизируем совместные проекты и создадим максимально комфортные условия для бизнеса.
Стороны актуализировали статус работы над совместными проектами в сфере промкооперации и энергетики, фармацевтики, транспорта, логистики и других.
В части реализации проектов идут поставки вагонов метро и грузовых электровозов, коммунальной и специальной техники. В энергетической сфере — проекты по модернизации ТЭС и ГЭС в Узбекистане. Кроме того, Россия и Узбекистан налаживают транспортную логистику, открывают в регионах оптово-распределительные и таможенные логистические центры, развивают электронную коммерцию. Важная составляющая — развитие транспортных коридоров. Один из ключевых проектов — МТК «Север — Юг». В 2024 году по этому коридору перевезено свыше 20 млн тонн грузов.
Было подчеркнуто, что Узбекистан обозначил свою заинтересованность в развитии этого маршрута, что закреплено в Концепции развития транспортно-логистической системы до 2030 года.
В ходе заседания стороны договорились активизировать работу по всем направлениям сотрудничества, чтобы обеспечить устойчивый рост взаимной торговли в ближайшие годы.
Кроме того, обсудили дальнейшие шаги, среди которых — реализация мероприятий дорожной карты в промышленной, транспортной, энергетической сферах, сельском хозяйстве.
Также речь шла об открытии в Узбекистане филиала Всероссийской академии внешней торговли и сотрудничества в рамках интеграции сервиса «Производственная кооперация и сбыт» с узбекской цифровой системой «Online-Bozor.uz».
Очередное заседание Рабочей группы по увеличению товарооборота между Россией и Узбекистаном пройдет во втором полугодии 2025 года.