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Россия запустит производство фармпрепаратов и медицинского оборудования в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Россия планирует наладить производство фармацевтических препаратов и медицинского оборудования в Узбекистане. В настоящее время готовится перечень подлежащей локализации фармпродукции, гарантированная закупка которой планируется в 2025 — 2034 годы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

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Источник: Sputnik.uz

Этот вопрос обсуждался на заседании Рабочей группы по увеличению товарооборота между Россией и Узбекистаном, прошедшего в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума.

В мероприятии приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, его заместитель Дмитрий Вольвач, а также министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

Участники заседания обсудили стратегические задачи по наращиванию взаимного товарооборота.

Перед нами стоит цель увеличить российский экспорт в Узбекистан в 2,7 раза — до $17,9 млрд., а узбекский экспорт в Россию — в 3,6 раза, до $11,8 млрд к 2030 году. Для этого мы активизируем совместные проекты и создадим максимально комфортные условия для бизнеса.

заявил министр экономического развития России Максим Решетников

Стороны актуализировали статус работы над совместными проектами в сфере промкооперации и энергетики, фармацевтики, транспорта, логистики и других.

В части реализации проектов идут поставки вагонов метро и грузовых электровозов, коммунальной и специальной техники. В энергетической сфере — проекты по модернизации ТЭС и ГЭС в Узбекистане. Кроме того, Россия и Узбекистан налаживают транспортную логистику, открывают в регионах оптово-распределительные и таможенные логистические центры, развивают электронную коммерцию. Важная составляющая — развитие транспортных коридоров. Один из ключевых проектов — МТК «Север — Юг». В 2024 году по этому коридору перевезено свыше 20 млн тонн грузов.

отметили в Минэкономразвития РФ

Было подчеркнуто, что Узбекистан обозначил свою заинтересованность в развитии этого маршрута, что закреплено в Концепции развития транспортно-логистической системы до 2030 года.

В ходе заседания стороны договорились активизировать работу по всем направлениям сотрудничества, чтобы обеспечить устойчивый рост взаимной торговли в ближайшие годы.

Кроме того, обсудили дальнейшие шаги, среди которых — реализация мероприятий дорожной карты в промышленной, транспортной, энергетической сферах, сельском хозяйстве.

Также речь шла об открытии в Узбекистане филиала Всероссийской академии внешней торговли и сотрудничества в рамках интеграции сервиса «Производственная кооперация и сбыт» с узбекской цифровой системой «Online-Bozor.uz».

Очередное заседание Рабочей группы по увеличению товарооборота между Россией и Узбекистаном пройдет во втором полугодии 2025 года.