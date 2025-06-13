Два белорусских банка дадут кредиты торговым сетям для оплаты аванса за овощи в межсезонье

В документе сказано, что у торговых сетей будет возможность получать кредиты под 3% для внесения аванса за 30% плодоовощной продукции, которая закладывается по государственному заказу под потребности сетей. В данном случае речь идет про сумму, указанную в договоре поставки и при учете НДС.