Два белорусских банка дадут кредиты торговым сетям для оплаты аванса за овощи в межсезонье

Два белорусских банка кредитуют торговые сети на аванс за овощи в межсезонье. Подробности прописаны в указе президента Беларуси № 232 от 11 июня 2025 года. Документ официально опубликован на Национальном правовом портале.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко ввел ответственность торговых сетей за отсутствие в магазинах плодоовощной продукции в межсезонный период. В опубликованном указе говорится, что «Белагропромбанк» и «Беларусбанк» будут предоставлять заготовителям кредиты на срок до года для авансовых платежей по договорам поставки плодоовощной продукции из стабилизационных фондов.
В документе сказано, что у торговых сетей будет возможность получать кредиты под 3% для внесения аванса за 30% плодоовощной продукции, которая закладывается по государственному заказу под потребности сетей. В данном случае речь идет про сумму, указанную в договоре поставки и при учете НДС.
В указе говорится, что не допускается включение в договор поставки элементов различных договоров, в том числе соглашений о зачете встречных однородных требований. Кроме того, не допускается включение в договор поставки условий, касающихся предоставления поставщиком скидок, которые не предусмотрены законодательными актами.
Вместе с тем также не допускается включение в договор обязательств о приемке заготовителем плодоовощной продукции, не соответствующей обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов. Уточняется, что форму типового договора поставки будет определять Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Указ главы государства вступает в силу 14 июня.
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