В Петербурге начали подготовку к новому отопительному сезону

В комитете отметили, что для подготовки к осенне-зимнему периоду 2025−2026 планируется привести в порядок 24 338 многоквартирных домов Петербурга. Это количество превышает показатели на 84 здания, чем годом ранее. Управляющие компании уже провели несколько ремонтных работ: отремонтировали крыши на площади свыше 36,8 тыс. квадратных метров, провели ремонт около 23 км трубопровода внутренних тепловых сетей, установили более 5 620 новых радиаторов отопления в общих помещениях. Кроме того, в процессе капремонта запланирован ремонт более 500 крыш.