13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Ливан подготовят дорожную карту по развитию сотрудничества. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич, подводя итоги визита правительственной делегации Беларуси в Ливан в интервью телеканалу «Первый информационный», сообщает БЕЛТА.
«Поговорили об активизации работы нашей межправительственной комиссии. Мы предложили актуализировать состав этой комиссии и в дальнейшем ее использовать как эффективный инструмент в рамках подготовки комплексного подхода по всем направлениям взаимовыгодного сотрудничества. Это и здравоохранение, сельское хозяйство, вопросы обучения, также моменты, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, к которым тоже можно подойти комплексно. Это и поставки специализированной техники, и обучение экипажей, чтобы она была эффективно использована. Договорились, что должна быть подготовлена единая дорожная карта — план мероприятий по всему спектру вопросов. А в развитие этой дорожной карты будет организована работа на уровне профильных министерств по подготовке соответствующих меморандумов, где уже будут более конкретно и детально раскрываться те или иные направления сотрудничества», — сказал Виктор Каранкевич.
В числе перспективных областей для взаимодействия он назвал АПК. «Мы обсудили с Министерством сельского хозяйства Ливана, что мы можем предложить в виде технологий, оборудования, компетенций. Они знают, что у нас очень высокий уровень развития агропромышленного комплекса. И в свою очередь тоже предложили свое видение, по каким направлениям хотели бы дальше выстраивать взаимодействие с Беларусью в АПК. Поднимался вопрос увеличения поставок, в том числе сухого молока, мясной продукции, ветеринарных препаратов. Речь идет о взаимных поставках сельхозпродукции и продуктов питания как на рынок Ливана, так и из Ливана в Беларусь. Конечно же, вопрос эффективности этих поставок связан и с логистикой, поэтому отрабатываются различные варианты, которые позволили бы минимизировать затраты на перевозку и, соответственно, максимизировать эффект от этого взаимовыгодного сотрудничества», — отметил вице-премьер.
Актуально и сотрудничество в сфере здравоохранения. «Это вопрос поставки медицинской техники, оборудования, медицинских препаратов, обучения кадров. В рамках визита в Ливан была организована торжественная передача белорусской техники — машин скорой медицинской помощи, которые по поручению Президента Беларуси были доставлены и переданы в дар ливанскому народу. Здравоохранению уделяется особое внимание. Нет ничего дороже, чем жизнь человека, поэтому есть необходимость в этой технике. Уже в ближайшее время машины скорой помощи будут работать в Ливане и спасать жизни людей. Они с большой благодарностью восприняли поставку этой техники. Также Беларусь поставит в Ливан фельдшерско-акушерский пункт», — обозначил Виктор Каранкевич.
В планах и укрепление межпарламентских связей. По словам вице-премьера, достигнута договоренность о подготовке соответствующего меморандума по развитию сотрудничества между парламентами Беларуси и Ливана. -0-