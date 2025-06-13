Беларусь и Ливан подготовят дорожную карту по развитию сотрудничества

В числе перспективных областей для взаимодействия он назвал АПК. «Мы обсудили с Министерством сельского хозяйства Ливана, что мы можем предложить в виде технологий, оборудования, компетенций. Они знают, что у нас очень высокий уровень развития агропромышленного комплекса. И в свою очередь тоже предложили свое видение, по каким направлениям хотели бы дальше выстраивать взаимодействие с Беларусью в АПК. Поднимался вопрос увеличения поставок, в том числе сухого молока, мясной продукции, ветеринарных препаратов. Речь идет о взаимных поставках сельхозпродукции и продуктов питания как на рынок Ливана, так и из Ливана в Беларусь. Конечно же, вопрос эффективности этих поставок связан и с логистикой, поэтому отрабатываются различные варианты, которые позволили бы минимизировать затраты на перевозку и, соответственно, максимизировать эффект от этого взаимовыгодного сотрудничества», — отметил вице-премьер.