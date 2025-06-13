Совмин и КГК утвердили программу по стабилизации цен в Беларуси на 2025

Совет министров и Комитет государственного контроля утвердили совместную программу действий по стабилизации цен в Беларуси на 2025 год. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
В сообщении сказано, что программа действий по стабилизации цен, совершенствованию методологии ценообразования и контрольной деятельности за соблюдением законодательства о ценообразовании представляет из себя стратегический план и содержит меры, связанные с насыщением внутреннего рынка товарами. Кроме того, план содержит меры административного и экономического характера, а также меры, касающиеся совершенствования антимонопольного, ценового регулирования и контроля.
В пресс-службе правительства обратили внимание, что основной целью программы является насыщение внутреннего рынка товарами при учете принципа формирования справедливой цены. Говорится, что совместные программы Совмина и Комитета госконтроля реализуются с 2022 года.
«Практически все запланированные мероприятия такой программы на прошлый год носили результативный характер», — уточнили в сообщении.
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