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Совмин и КГК утвердили программу по стабилизации цен в Беларуси на 2025

Программа по стабилизации цен утверждена в Беларуси на 2025 год.

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Источник: Комсомольская правда

Совет министров и Комитет государственного контроля утвердили совместную программу действий по стабилизации цен в Беларуси на 2025 год. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

В сообщении сказано, что программа действий по стабилизации цен, совершенствованию методологии ценообразования и контрольной деятельности за соблюдением законодательства о ценообразовании представляет из себя стратегический план и содержит меры, связанные с насыщением внутреннего рынка товарами. Кроме того, план содержит меры административного и экономического характера, а также меры, касающиеся совершенствования антимонопольного, ценового регулирования и контроля.

В пресс-службе правительства обратили внимание, что основной целью программы является насыщение внутреннего рынка товарами при учете принципа формирования справедливой цены. Говорится, что совместные программы Совмина и Комитета госконтроля реализуются с 2022 года.

«Практически все запланированные мероприятия такой программы на прошлый год носили результативный характер», — уточнили в сообщении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ввел ответственность торговых сетей за отсутствие в магазинах плодоовощной продукции в межсезонный период.

Тем временем два белорусских банка дадут кредиты торговым сетям для оплаты аванса за овощи в межсезонье.

Кстати, молодая белорусская картошка на Комаровке стоит от 5 до 7 рублей за кило.