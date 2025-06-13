Совмин и КГК утвердили программу по стабилизации цен в Беларуси на 2025

В сообщении сказано, что программа действий по стабилизации цен, совершенствованию методологии ценообразования и контрольной деятельности за соблюдением законодательства о ценообразовании представляет из себя стратегический план и содержит меры, связанные с насыщением внутреннего рынка товарами. Кроме того, план содержит меры административного и экономического характера, а также меры, касающиеся совершенствования антимонопольного, ценового регулирования и контроля.