СМИ: нефтяные танкеры боятся идти через Ормузский пролив

Многие владельцы нефтяных танкеров избегают прохода через Ормузский пролив после атак Израиля на Иран, сообщает Financial Times.
Через этот маршрут между Персидским заливом и Аравийским морем проходит приблизительно четверть мировых поставок нефти и треть сжиженного природного газа, по данным издания.
Цены на нефть на фоне израильских атак против Ирана выросли на 13%, информировал Bloomberg.
Ранее сообщалось, что на лондонской бирже ICE начался день для нефти марки Brent позитивно, так как был зафиксирован рост стоимости фьючерса. Так, нефть, которая будет поставлена в августе текущего года, торгуется на уровне 73,35 доллара за баррель. Рост составил более 4%. Таких показателей данная марка не демонстрировала с 3 апреля 2025 года. Фиксировались скачки стоимости фьючерса и до уровня 74,46 доллара за баррель. Немногим ранее наблюдался стремительный рост до 75,32 доллара.
Конфликт между Ираном и Израилем резко обострился прошлой ночью. Израиль нанес удары по иранским объектам, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По информации израильской стороны, в результате атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Ирана, а также ученые.
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