СМИ: нефтяные танкеры боятся идти через Ормузский пролив

Ранее сообщалось, что на лондонской бирже ICE начался день для нефти марки Brent позитивно, так как был зафиксирован рост стоимости фьючерса. Так, нефть, которая будет поставлена в августе текущего года, торгуется на уровне 73,35 доллара за баррель. Рост составил более 4%. Таких показателей данная марка не демонстрировала с 3 апреля 2025 года. Фиксировались скачки стоимости фьючерса и до уровня 74,46 доллара за баррель. Немногим ранее наблюдался стремительный рост до 75,32 доллара.