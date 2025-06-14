Нацбанк обнародовал курс евро и курс доллара на 14 июня

В Национальном банке определили курсы валют на 14 июня 2025 года, субботу. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В субботу, 14 июня, Национальным банком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 2,9955 белорусского рубля, 1 евро — 3,4670 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7742 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на пятницу, 13 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
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