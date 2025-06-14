США против идеи G7 снизить потолок цен на нефть из России

При этом подчеркивается, что окончательное решение по позиции американской администрации остается за президентом США Дональдом Трампом. «ЕС и Великобритания могли бы рассмотреть вариант снижения потолка без США, сообщил один из источников… Но соглашение с участием всех стран G7 было бы эффективнее, поскольку позволяло бы рассчитывать на контроль за его соблюдением со стороны США», — указано в материале.