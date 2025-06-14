США против идеи G7 снизить потолок цен на нефть из России

США отказываются идти на уступки другим участникам «Большой семерки» (G7) по вопросу снижения установленного Западом потолка цен на российскую нефть, сохраняя свою позицию против этой меры, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«США не отказываются от сопротивления понижению потолка цен на российскую нефть, что ставит под сомнение надежды европейцев на согласие лидеров G7 снизить его на саммите в Канаде», — отмечается в публикации.
По информации собеседников агентства, западные чиновники «не утратили всей надежды» на смену позиции Вашингтона. Однако на данный момент, как передают информированные источники, «нет никакого движения» со стороны США в сторону согласия на снижение.
При этом подчеркивается, что окончательное решение по позиции американской администрации остается за президентом США Дональдом Трампом. «ЕС и Великобритания могли бы рассмотреть вариант снижения потолка без США, сообщил один из источников… Но соглашение с участием всех стран G7 было бы эффективнее, поскольку позволяло бы рассчитывать на контроль за его соблюдением со стороны США», — указано в материале.
Ранее Еврокомиссия официально предложила снизить «потолок цен» на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она, однако, добавила, что решение зависит от G7, а не только от ЕС.
Страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цены на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — транспортировка и страхование более дорогой нефти запрещены; аналогичная мера для нефтепродуктов действует с 5 февраля 2023 года.
В ответ президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно зафиксирован механизм предельной цены.