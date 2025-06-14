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Пушков предсказал резкий скачок цен на нефть из-за конфликта Ирана и Израиля

На фоне атак по израильскому Тель-Авиву власти Ирана рассматривают возможность перекрытия Ормузского пролива, а йеменские хуситы — Баб-эль-Мандебского пролива. Первый — соединяет Персидский залив с Индийским океаном, а второй — ведет из Индийского океана в Красное море и к Суэцкому каналу. Если ограничение введут, это приведет к резкому росту мировых цен на нефть, считает сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков.

Как создавалась новая Россия

Алексей Пушков предупредил о вероятном росте цен на нефтепродукты из решений конфликтующих сторон.

На фоне атак по израильскому Тель-Авиву власти Ирана рассматривают возможность перекрытия Ормузского пролива, а йеменские хуситы — Баб-эль-Мандебского пролива. Первый — соединяет Персидский залив с Индийским океаном, а второй — ведет из Индийского океана в Красное море и к Суэцкому каналу. Если ограничение введут, это приведет к резкому росту мировых цен на нефть, считает сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков.

«В случае, если это произойдет, мировой рынок нефти будет дестабилизирован, а цены пойдут резко вверх. Пока за кадром остается осуществимость такого перекрытия, особенно в части Баб-эль-Мандебского пролива. Но даже частичные перебои с поставками нефти через Персидский залив в условиях войны приведут к существенному росту мировых цен», — поделился мнением сенатор в своем telegram-канале.

Днем ранее после ударов Израиля по ядерным объектам Ирана стоимость нефти Brent взлетела до 78,5 доллара за баррель, что привело к росту акций крупнейших компаний РФ в сегменте. Сейчас обсуждается возможность снижения потолка цен на российскую нефть странами G7, что может дополнительно повлиять на мировой рынок, отмечает «Национальная служба новостей».