Пушков предсказал резкий скачок цен на нефть из-за конфликта Ирана и Израиля

На фоне атак по израильскому Тель-Авиву власти Ирана рассматривают возможность перекрытия Ормузского пролива, а йеменские хуситы — Баб-эль-Мандебского пролива. Первый — соединяет Персидский залив с Индийским океаном, а второй — ведет из Индийского океана в Красное море и к Суэцкому каналу. Если ограничение введут, это приведет к резкому росту мировых цен на нефть, считает сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков.