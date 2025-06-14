Россиянам назвали необходимую зарплату для получения максимальной пенсии

Для получения максимального количества пенсионных баллов за год гражданам необходимо иметь ежемесячный доход в размере 230 тысяч рублей до налогообложения. Об этом сообщил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин в интервью РИА Новости.
«Размер страховой пенсии зависит от нескольких факторов. Один из них — количество индивидуальных пенсионных баллов. За год можно получить максимум 10 баллов», — пояснил Никитин.
Парламентарий особо отметил, что годовой лимит пенсионных баллов для граждан РФ установлен на уровне 10, и превышение этого значения невозможно даже при значительном росте официального дохода.
Как пояснил Никитин, повысить пенсию можно тремя способами: через НПФ, добровольное страхование или более поздний выход на заслуженный отдых.
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