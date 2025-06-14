Эксперт объяснил споры вокруг «большого и прекрасного» законопроекта Трампа

Бывший глава департамента эффективности правительства США Илон Маск ополчился против «большого и прекрасного» законопроекта президента Трампа не случайно — документ таит в себе огромные проблемы, пишет обозреватель Джерри Грэй.
3 июня Маск опубликовал в социальных сетях пост, в котором раскритиковал «большой, красивый» законопроект президента Трампа о колоссальном налогообложении и расходах как «отвратительный». Маск написал: «Этот колоссальный законопроект смехотворен, полон политических манипуляций и отвратителен. Позор тем, кто голосовал за него: вы знаете, что сделали что-то не так. Вы знаете это в своем сердце».
Масштабный законопроект о налогах и расходах, который Маск раскритиковал как «большой и красивый», был принят контролируемой республиканцами Палатой представителей в прошлом месяце с перевесом в один голос. Теперь документ находится на рассмотрении в Сенате.
«План налоговой реформы выглядит привлекательно, но на самом деле полон проблем», — пишет Грэй.
Этот законопроект расширяет корпоративные и индивидуальные налоговые льготы, принятые при Трампе в 2017 году. Он насчитывает более 1000 страниц и в основном фокусируется на налоговых льготах и расходах.
План продвигается под лозунгом снижения налогов и поддержки социальной сферы, но, по мнению обозревателя, фактически «грабит бедных, чтобы помочь богатым».
Хотя план декларирует снижение налогов, он косвенно увеличивает бремя для среднего класса и малоимущих семей, отменяя или сокращая ключевые льготы, такие как налоговые кредиты на чистую энергию и электромобили. «Постоянное снижение налогов для богатых и корпораций, особенно фиксация низкой ставки корпоративного налога, усугубляет имущественное неравенство, увеличивая разрыв между богатыми и бедными и концентрируя богатство в руках немногих», — отмечает Грэй. Кроме того, корректировка налогового кредита на детей, хотя номинально увеличивает сумму, устанавливает строгие ограничения на его получение, исключая многих детей из семей неграждан.
Сокращения финансирования медицины в законопроекте также вызывают особую озабоченность. План предусматривает сокращение федерального финансирования на сотни миллиардов долларов, что лишит миллионы малоимущих и уязвимых граждан медицинской страховки или повысит их расходы на нее. Одновременно корректировка лимита вычетов по государственным и местным налогам, хоть и выгодна некоторым налогоплательщикам на первый взгляд, не приносит существенного облегчения жителям штатов с высокими налогами из-за ограниченной суммы вычета. По мнению обозревателя, это нарушает принципы социальной справедливости и усиливает социальные противоречия в США.
По данным американских СМИ, после принятия законопроекта 8,6 миллиона человек могут лишиться медицинской страховки, а почти 4 миллиона — льгот по Программе дополнительной продовольственной помощи.
«Еще более сомнительно, что план активно продвигает увеличение расходов на оборону и безопасность границ. Это не только смещает фокус использования государственных ресурсов, игнорируя инвестиции в инфраструктуру, образование и здравоохранение, но и может спровоцировать рост бюджетного дефицита и госдолга», — отмечает эксперт.
По его мнению, повышение потолка госдолга обременит США невыносимым бременем, и налогоплательщики будут расплачиваться за эту недальновидную политику десятилетиями.
«Так называемый “большой и красивый” план налоговой реформы на самом деле является огромной аферой, полной политической добычи и лоббистских интересов. Когда мы снимаем сладкую оболочку “большого и прекрасного”, суть законопроекта очевидна: это победа богатых и заинтересованных групп при власти плутократии», — считает обозреватель.
По его мнению, этот законопроект не решит экономические проблемы США и не улучшит жизнь людей, а лишь сделает богатых богаче, бедных — беднее и ухудшит фискальное положение страны. Отправной точкой настоящей реформы, резюмирует он, должно стать развенчание иллюзии «просачивания благ сверху вниз» и возвращение налоговой системы к ее справедливой основе — направлению источника богатства в руки миллионов трудящихся, а не концентрации его в «башне из слоновой кости» немногих избранных.
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