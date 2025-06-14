Эксперт объяснил споры вокруг «большого и прекрасного» законопроекта Трампа

Хотя план декларирует снижение налогов, он косвенно увеличивает бремя для среднего класса и малоимущих семей, отменяя или сокращая ключевые льготы, такие как налоговые кредиты на чистую энергию и электромобили. «Постоянное снижение налогов для богатых и корпораций, особенно фиксация низкой ставки корпоративного налога, усугубляет имущественное неравенство, увеличивая разрыв между богатыми и бедными и концентрируя богатство в руках немногих», — отмечает Грэй. Кроме того, корректировка налогового кредита на детей, хотя номинально увеличивает сумму, устанавливает строгие ограничения на его получение, исключая многих детей из семей неграждан.