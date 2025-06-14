Во Франции открылся завод для производства многоразовой ракеты-носителя

Во Франции открылся новый завод по производству многоразовых ракет-носителей компании MaiaSpace, входящей в состав ArianeGroup.
О запуске предприятия, расположенного в городе Вернон на севере страны, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Завод станет ключевым элементом в развитии европейской космической отрасли.
По словам министра, к 2027 году предприятие должно выпустить первую многоразовую европейскую ракету, способную ежегодно выводить на орбиту более 20 спутников. Лекорню подчеркнул, что это обеспечит Франции суверенный и оперативный доступ к космосу, который приобретает всё большее стратегическое значение на фоне его активной милитаризации другими странами.
Проект профинансирован частично за счёт государственных вложений — речь идёт о сотнях миллионов евро. Так, власти Нормандии выделили на развитие производства 3 миллиона. ArianeGroup, в которую входят Airbus и Safran, играет ведущую роль в реализации инициативы, направленной на усиление оборонного и технологического потенциала Франции.
Ранее в британском городе Шеффилд начал работу новый завод по производству артиллерийских систем. Завод сосредоточится на выпуске 155-миллиметровых лёгких гаубиц M777.