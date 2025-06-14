Во Франции открылся завод для производства многоразовой ракеты-носителя

По словам министра, к 2027 году предприятие должно выпустить первую многоразовую европейскую ракету, способную ежегодно выводить на орбиту более 20 спутников. Лекорню подчеркнул, что это обеспечит Франции суверенный и оперативный доступ к космосу, который приобретает всё большее стратегическое значение на фоне его активной милитаризации другими странами.