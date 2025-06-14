Во Владивостоке могут снести пристройку популярного ресторана японской кухни

Судебные разбирательства по делу о пристройке к ресторану японской кухни «Umami» на улице Пограничной во Владивостоке завершились решением в пользу городской администрации. Арбитражный суд Приморья удовлетворил иск о демонтаже конструкции, которая много лет затрудняла проход по тротуару, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Пристройку возвели в конце 1990-х годов на основании официально оформленных документов на реконструкцию здания. Однако городские власти смогли доказать, что объект нарушает градостроительные нормы и права горожан на беспрепятственное передвижение по тротуару.
Сами приморцы в соцсетях разделились на два лагеря. Кто-то считает решение единственно верным, а кто-то недоумевает, для чего, мол, сносить.
«Что в пристройке плохого? Ей уже лет двадцать, если не больше».
«Документы на пристройку были получены вполне официально».
«Давно пора снести!».
«Нет, ну реально верное решение».
Сообщается, что собственник здания имеет право обжаловать решение суда.
Недавно мы писали, что во Владивостоке суд обязал предпринимателя снести ресторан «Фарватер 1860».