Во Владивостоке могут снести пристройку популярного ресторана японской кухни

Судебные разбирательства по делу о пристройке к ресторану японской кухни «Umami» на улице Пограничной во Владивостоке завершились решением в пользу городской администрации. Арбитражный суд Приморья удовлетворил иск о демонтаже конструкции, которая много лет затрудняла проход по тротуару, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».