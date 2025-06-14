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Пушков: нефть может подорожать при сбое поставок в Персидском заливе

Речь идет о возможной блокаде Ормузского пролива со стороны Ирана.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что в случае попыток перекрытия стратегических морских путей на Ближнем Востоке, мировые цены на нефть могут резко вырасти до $110−130 за баррель.

По его словам, подобные действия могут предпринять Иран и йеменские хуситы, что уже обсуждается на иранских телеканалах.

Речь идет о возможной блокаде Ормузского пролива со стороны Ирана и Баб-эль-Мандебского пролива — хуситами. Эти морские коридоры являются ключевыми для транспортировки нефти, и любое нарушение поставок через них способно дестабилизировать глобальный энергетический рынок.

Пушков подчеркнул, что хотя пока остается неясным, насколько реально полное перекрытие этих маршрутов, даже частичные перебои в поставках нефти из Персидского залива на фоне продолжающегося конфликта могут привести к резкому скачку цен. Прогнозируемый уровень — от 110 до 130 долларов за баррель.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин рассказал, что цены на нефть снова растут из-за рисков снижения добычи в Северной Америке.