Пушков: нефть может подорожать при сбое поставок в Персидском заливе

Пушков подчеркнул, что хотя пока остается неясным, насколько реально полное перекрытие этих маршрутов, даже частичные перебои в поставках нефти из Персидского залива на фоне продолжающегося конфликта могут привести к резкому скачку цен. Прогнозируемый уровень — от 110 до 130 долларов за баррель.