Россия оценит ситуацию с возвращением иностранных брендов на рынок

Решение о возможном возвращении иностранных компаний на рынок РФ будет приниматься с учетом текущей экономической ситуации. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в беседе с РИА Новости.
Мантуров подчеркнул, что если такой шаг создаст препятствия для развития отечественного бизнеса или помешает укреплению позиций российских производителей, это станет основанием для расхождения интересов.
«Мы здесь исходим из того, что нужно в первую очередь нашей промышленности. Если ниша, освободившаяся от присутствия иностранной компании, уже занята российскими производителями — мы должны сначала оценить», — пояснил Мантуров.
Как ранее заявлял Мантуров, доступ иностранного бизнеса на российский рынок будет предоставляться избирательно — только тем компаниям, которые соответствуют национальным интересам, с обязательным индивидуальным рассмотрением каждого случая.
Накануне президент России Владимир Путин рассказал, что зарубежным брендам следует сделать для возвращения на российский рынок.