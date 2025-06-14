Девять автобусных маршрутов изменили движение в Астане

Кроме того, перекрыт проезд к остановочному пункту «Орда базары», «Көк базары», «Магнум гипермаркет». В связи с этим маршруты №№ 59, 307, 317 временно не осуществляют посадку/ высадку пассажиров на данном остановочном пункте.