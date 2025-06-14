Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девять автобусных маршрутов изменили движение в Астане

Об этом сообщили в пресс-службе City Transportation Systems, передает агентство Kazinform.

Как создавалась новая Россия
Источник: Freepik

Временно изменится схема движения маршрутов № 7, 39, 41, 43, 45, 53, 81, 120, 120А.

Кроме того, перекрыт проезд к остановочному пункту «Орда базары», «Көк базары», «Магнум гипермаркет». В связи с этим маршруты №№ 59, 307, 317 временно не осуществляют посадку/ высадку пассажиров на данном остановочном пункте.

Как сообщалось ранее, в Астане ряд улиц перекрыли из-за ремонта. В частности, в городе продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по проспекту Жумабаева, дорогу возле Хан-Шатыра закрыли на ремонт.