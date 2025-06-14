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В Новосибирске зафиксировали резкий рост цен на яблоки

Если в апреле 2023 года килограмм яблок стоил 123,81 рубля, то к апрелю 2024 года цена поднялась до 158,87 рубля.

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Источник: AP 2024

Цены на яблоки в Новосибирске значительно выросли — за два года стоимость увеличилась более чем на 50%, обогнав средние показатели по стране. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет НГС.

Если в апреле 2023 года килограмм яблок стоил 123,81 рубля, то к апрелю 2024 года цена поднялась до 158,87 рубля. Для сравнения, по России в целом за этот же период рост составил около 18% — с 135,88 до 160,93 рубля за килограмм.

Ранее также сообщалось о значительном росте цен на другие продукты: в частности, стоимость вина в Новосибирске за год увеличилась на 40%.