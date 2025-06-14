В Новосибирске зафиксировали резкий рост цен на яблоки

Если в апреле 2023 года килограмм яблок стоил 123,81 рубля, то к апрелю 2024 года цена поднялась до 158,87 рубля. Для сравнения, по России в целом за этот же период рост составил около 18% — с 135,88 до 160,93 рубля за килограмм.