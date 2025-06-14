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Петербургское метро потратит почти сто миллионов на обслуживание газа

Подземное хозяйство метрополитена Петербурга нуждается в качественном обслуживании своего газового оборудования, поэтому руководство учреждения организовало конкурс среди потенциальных исполнителей работ. Сумма контракта составит внушительные 96 миллионов рублей. Об этом сообщили на сайте госзакупок.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно размещённой заявке от 11 июня, победивший исполнитель обязан провести комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойной работы сети газоснабжения петербургского метро. Помимо прочего, подрядчик должен обеспечить проведение государственной метрологической проверки газовых приборов.

Срок реализации договора установлен до конца лета 2028 года — контракт завершится не позднее 28 августа указанного года. Подавать заявки на участие желающие смогут вплоть до 27 июня, итоговые результаты конкурса станут известны лишь спустя неделю — 4 июля.