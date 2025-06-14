Петербургское метро потратит почти сто миллионов на обслуживание газа

Согласно размещённой заявке от 11 июня, победивший исполнитель обязан провести комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойной работы сети газоснабжения петербургского метро. Помимо прочего, подрядчик должен обеспечить проведение государственной метрологической проверки газовых приборов.
Срок реализации договора установлен до конца лета 2028 года — контракт завершится не позднее 28 августа указанного года. Подавать заявки на участие желающие смогут вплоть до 27 июня, итоговые результаты конкурса станут известны лишь спустя неделю — 4 июля.