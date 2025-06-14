Петербургское метро потратит почти сто миллионов на обслуживание газа

Срок реализации договора установлен до конца лета 2028 года — контракт завершится не позднее 28 августа указанного года. Подавать заявки на участие желающие смогут вплоть до 27 июня, итоговые результаты конкурса станут известны лишь спустя неделю — 4 июля.