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На следующей неделе в Омской области будет недоступно телевещание

Базовые станции в нескольких сёлах будут проводить профилактические работы.

Как создавалась новая Россия
Источник: Om1 Омск

Как сообщает омское отделение Российской телевизионной и радиовещательной сети, с 16 по 22 июня в регионе ожидаются кратковременные перерывы в трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями.

Перебои с сигналом затронут (далее указано омское время):

  • посёлок Ачаирский Омского района — 16 июня (понедельник) с 11:00 до 17:00;
  • село Крестики Оконешниковского района — 17 июня (вторник) с 11:00 до 17:00;
  • рабочий посёлок Черлак Омского района — 18 июня (среда) с 8:00 до 17:00.

В указанное время в селениях не будут работать 20 федеральных телеканалов. Кроме того, в Черлаке 18 июня не будет работать Радио России.

Причина отключений связана с профилактическими или плановыми работами на станциях. При неблагоприятных погодных условиях технические работы могут быть перенесены или отменены вовсе.

Омский областной радиотелевизионный передающий центр приносит извинения за доставленные неудобства.