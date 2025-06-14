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Стало известно, почему с июля включить лампочку в России станет на 12% дороже

С начала июля россиянам придется платить за электричество в среднем на 12,6 процента больше.

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С начала июля россиянам придется платить за электричество в среднем на 12,6 процента больше. Подробнее о росте тарифов, который существенно превышает прогнозируемый уровень инфляции, сообщается в материале «Российской газеты».

«…Ранее эти проблемы удавалось нивелировать вливаниями из бюджета. Сейчас лишних денег нет, а строить новую генерацию и электросети, как и обслуживать уже имеющиеся, нужно», — отметили в «Российской газете».

Среди причин недофинансирования данной отрасли экономики в издании указали необходимость экспорта электроэнергии в соседние страны, износ производственных мощностей и недобросовестные предприятия, которые пользуются дотационными тарифами для рядовых граждан.

Как отметили авторы материала, Кабмин планирует завершить полное обновление объектов выработки электричества в России к 2042 году.

К сожалению, электроэнергия не является единственным «товаром», который подорожал в 2025-м. Ранее обозреватель «МК» узнала у экспертов, почему в России увеличилась стоимость окрошки.