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Мантуров ожидает роста производства в обрабатывающей промышленности на 40%

Рост на 40% прогнозируется к 2030 году.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Производство в обрабатывающей промышленности в России, согласно прогнозам, к 2030 году вырастет на 40% по сравнению с показателям 2022 года. Об этом в преддверии ПМЭФ-2025 заявил агентству РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он уточнил, что добиться такого роста рссчитывают благодаря реализации национальных проектов.

«С точки зрения роста производства и валовой добавленной стоимости, это примерно 18% к 2022 году. Задача в рамках национальных проектов, в целом по обрабатывающей промышленности выйти на плюс 40% к 2030 году», — озвучил прогноз Мантуров.

В конце мая Росстат сообщил о росте обрабатывающей промышленности РФ за январь-апрель 2025 года на 4,2% в годовом выражении.

Ранее Мантуров рассказал о планах Россия доставить на Луну малую атомную энергетическую станцию.