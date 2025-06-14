Мантуров ожидает роста производства в обрабатывающей промышленности на 40%

Производство в обрабатывающей промышленности в России, согласно прогнозам, к 2030 году вырастет на 40% по сравнению с показателям 2022 года. Об этом в преддверии ПМЭФ-2025 заявил агентству РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.