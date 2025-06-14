Россию назвали одной из самых импортозамещенных в мире

До 20% своего ВВП включительно тратят Австралия, Япония, Индия, Саудовская Аравия и Индонезия. Больше же всего зависит от завозных товаров Бельгий. Она на эти цели направляет более 55% ВВП страны. Чуть меньше — 50,2% — расходуют Нидерланды. При этом отмечается, что эти два государства являются торговыми хабами и занимаются перекупкой.