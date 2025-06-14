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Россию назвали одной из самых импортозамещенных в мире

По итогам прошлого года российская экономика заняла четвертое место в рейтинге самых независимых от импорта стран среди крупнейших экономик мира.

Как создавалась новая Россия

По итогам прошлого года российская экономика заняла четвертое место в рейтинге самых независимых от импорта стран среди крупнейших экономик мира. Такие данные представило РИА Новости, ссылаясь на статистические службы исследуемых государств.

Ключевым показателем для распределения мест в рейтинге стала стоимость закупаемых товаров по отношению к ВВП. Было проанализировано 25 стран. Среднее значение получилось чуть более 25%.

Россия же закупает товары на 13%. Это позволило ей разместиться на четвертой строчке. Лидером стала Аргентина — 9,6%, второе место у США — 11,2%, третье у Бразилии — 12,6%. Следом за Москвой идет Пекин — 13,8%.

До 20% своего ВВП включительно тратят Австралия, Япония, Индия, Саудовская Аравия и Индонезия. Больше же всего зависит от завозных товаров Бельгий. Она на эти цели направляет более 55% ВВП страны. Чуть меньше — 50,2% — расходуют Нидерланды. При этом отмечается, что эти два государства являются торговыми хабами и занимаются перекупкой.