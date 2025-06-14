Hindu: эскалация на Ближнем Востоке станет катастрофой для мировой экономики

Признавая обоснованные опасения вокруг иранской ядерной программы, Hindu отмечает отсутствие убедительных доказательств ее прогресса. «Тегеран согласился свернуть программу в 2015 году в обмен на снятие санкций, но [Дональд] Трамп саботировал сделку. Когда он позже предложил диалог, иранцы ухватились за шанс, но вместо этого получили удар», — констатирует издание. По мнению Hindu, Израиль действовал, зная о безнаказанности благодаря поддержке США.