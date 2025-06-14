Hindu: эскалация на Ближнем Востоке станет катастрофой для мировой экономики

Возможная эскалация конфликта в Персидском заливе после израильских ударов по ядерным объектам Ирана станет катастрофой для мировой экономики, особенно для Индии, чьи миллионы граждан работают на Ближнем Востоке. Об этом пишет индийская газета Hindu.
Издание называет удары Израиля «вопиюще незаконными, безрассудными и опасными», особенно на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана. «Израиль практически уничтожил любую возможность диалога по ядерной проблеме», — указывает газета.
Признавая обоснованные опасения вокруг иранской ядерной программы, Hindu отмечает отсутствие убедительных доказательств ее прогресса. «Тегеран согласился свернуть программу в 2015 году в обмен на снятие санкций, но [Дональд] Трамп саботировал сделку. Когда он позже предложил диалог, иранцы ухватились за шанс, но вместо этого получили удар», — констатирует издание. По мнению Hindu, Израиль действовал, зная о безнаказанности благодаря поддержке США.
Теперь Тель-Авив, по оценке газеты, толкнул Ближний Восток в пропасть нестабильности. «Расширение конфликта на Персидский залив будет катастрофично для мировой экономики и Индии», — подчеркивает Hindu, призывая к «немедленным международным усилиям по обузданию Израиля и перезапуску дипломатии».
Газета Indian Express, в свою очередь, пишет, что цель Израиля — ослабление Ирана и его союзников, а атака на ядерные объекты — часть этой стратегии. Издание прогнозирует продолжение и усиление военной конфронтации из-за отсутствия влиятельного посредника.
Indian Express избегает точных прогнозов, напоминая «золотое правило войн: начало известно, конец — нет», и считая, что «нынешнее противостояние не станет исключением».
Напомним, Израиль начал операцию «Восходящий лев» в ночь на 13 июня против иранской ядерной программы, заявив об атаке 200 истребителей по 100 целям, включая ядерные объекты.
Вечером 13 июня Иран ответил ракетными ударами по десяткам целей в Израиле, включая военные объекты и Минобороны в Тель-Авиве. Израиль признал поражение некоторых объектов, но заявил о перехвате большинства ракет.