Владивосток попал в красную зону на рынке жилья

Напомним, что в первом квартале 2025 года стоимость квартир на первичном рынке Приморья выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на падение объемов покупок. По данным Приморскстата, больше всего подорожали квартиры улучшенного качества в новостройках на 9%. Средняя цена «квадрата» в новостройках достигла 175,7 тысяч рублей, на вторичке — 152,4 тысяч рублей. При этом ипотечная активность снижается. Жители края оформили 2,6 тысяч ипотечных кредитов, что в 1,7 раза меньше, чем годом ранее. Причем объем выданных кредитов упал на 37%. Доля просроченной задолженности по ипотеке удвоилась за год — до 0,4%. Эксперты предупреждают, что без господдержки спрос может резко упасть, а реальная стоимость жилья снизиться до 30% на фоне рисков затоваривания новостройками.