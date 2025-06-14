Владивосток попал в красную зону на рынке жилья

Так, по данным аналитиков bnMAP.pro, предоставленным по запросу «РБК Недвижимости», Владивосток вошел в число локаций с высоким риском нераспроданных новостроек — расчетный срок реализации текущих объемов здесь составляет 3,9 года. Это один из худших показателей в стране, дольше новостройки будут распродаваться лишь в Краснодарском крае (5,6 года) и Самаре (4,8 года).
Во Владивостоке нереализованные остатки на май 2025 года составляют порядка 1,26 млн кв. м. При этом среднемесячные темпы продаж — около 26,7 тысяч кв. м. Аналитики связывают ситуацию с переизбытком предложения в массовом сегменте, рассчитанном преимущественно на покупателей с поддержкой программы дальневосточной ипотеки. Однако спрос оказался не столь высоким, чтобы быстро «переварить» объемы, выведенные на рынок за последние годы.
На этом фоне Хабаровск пока выглядит более устойчиво. Город оказался в так называемой желтой зоне — с расчетным сроком распродажи остатков в 2,2 года. Здесь на май 2025 года осталось около 589 тысяч кв. м новостроек, которые продаются в среднем по 22,4 тысяч кв. м в месяц. Такая динамика пока позволяет городу избегать высокого риска затоваривания рынка.
Эксперты подчеркивают, что высокий срок реализации в Приморье — следствие дисбаланса между предложением и платежеспособным спросом. Причины дисбаланса в каждом регионе свои. В случае Владивостока это большие объемы строительства с упором на доступное жилье, которое оказалось невостребованным в ожидаемых масштабах.
По словам директора bnMAP.pro Сергея Лобжанидзе, даже при относительно высоких темпах продаж объемы предложения настолько велики, что срок реализации превышает три года. А это уже сигнал для девелоперов и инвесторов о необходимости корректировки планов и стратегии на дальневосточном рынке.
Напомним, что в первом квартале 2025 года стоимость квартир на первичном рынке Приморья выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на падение объемов покупок. По данным Приморскстата, больше всего подорожали квартиры улучшенного качества в новостройках на 9%. Средняя цена «квадрата» в новостройках достигла 175,7 тысяч рублей, на вторичке — 152,4 тысяч рублей. При этом ипотечная активность снижается. Жители края оформили 2,6 тысяч ипотечных кредитов, что в 1,7 раза меньше, чем годом ранее. Причем объем выданных кредитов упал на 37%. Доля просроченной задолженности по ипотеке удвоилась за год — до 0,4%. Эксперты предупреждают, что без господдержки спрос может резко упасть, а реальная стоимость жилья снизиться до 30% на фоне рисков затоваривания новостройками.