Назван размер зарплаты для получения максимальной пенсии

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин объяснил, при какой зарплате можно будет получить максимальную пенсию, сообщает РИА «Новости».
По его словам от индивидуальных пенсионных баллов зависит размер страховой пенсии. Максимально за можно получить 10 баллов. Для этого необходимо иметь официальный годовой доход в 2,76 миллиона рублей. Таким образом, добавил Никитин, речь идет о зарплате в 230 тысяч в месяц.
Он также отметил, что если человек при зарплате в 230 тысяч рублей выйдет на пенсию и будет иметь стаж работы в 30 лет, то его пенсия составит около 53 тысяч рублей.
При этом Никитин добавил, что если регулярно вносить средства в негосударственный пенсионный фонд или воспользоваться программой добровольного пенсионного страхования, то размер будущей пенсии можно увеличить.