Из Челябинска запустят прямые авиарейсы в Хургаду

Прямые рейсы в Хургаду из Челябинска будут выполнять с частотой один раз в 10 дней. С расписанием можно ознакомиться на сайте.
— Almasria обслуживает маршрут в рамках чартерных перевозок. Билеты на рейс продаются в составе туристических путёвок, — рассказали сотрудники челябинского аэропорта.
В аэропорту Челябинска планируют построить новый терминал международных авиалиний. Он будет занимать площадь около 14 тысяч квадратных метров. При проектировании за основу будет взят существующий терминал внутренних перевозок. В результате будет создана единая технологическая территория обслуживания пассажиров.