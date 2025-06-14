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Из Челябинска запустят прямые авиарейсы в Хургаду

С 12 июля из челябинского аэропорта имени Курчатова запустят прямые рейсы в египетский курортный город — Хургаду. Перелёты будет выполнять авиакомпания Almasria Universal Airlines, которая уже перевозит туристов в Шарм-эш-Шейх. Радостную для путешественников новость сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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Источник: Pchela.News

Прямые рейсы в Хургаду из Челябинска будут выполнять с частотой один раз в 10 дней. С расписанием можно ознакомиться на сайте.

— Almasria обслуживает маршрут в рамках чартерных перевозок. Билеты на рейс продаются в составе туристических путёвок, — рассказали сотрудники челябинского аэропорта.

В аэропорту Челябинска планируют построить новый терминал международных авиалиний. Он будет занимать площадь около 14 тысяч квадратных метров. При проектировании за основу будет взят существующий терминал внутренних перевозок. В результате будет создана единая технологическая территория обслуживания пассажиров.