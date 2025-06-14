Из Самары отменили авиаперелеты в Дубай и Шарджу

Так, отменены рейсы в крупные туристические города ОАЭ — Дубай, куда самарцев возит Flydubai, и Шарджу, транспортную связь с которой обеспечивает Air Arabia. В частности, поздно вечером 13 июня был отменен перелет из Шарджи в Самару, в ночь с 13 на 14 июня — по одному ночному рейсу по каждому из направлений из Самары и перелет из Дубая в регион. 15 июня не состоится по одному рейсу в Дубай «туда» и «обратно».