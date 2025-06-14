Строительство Центра прогресса бокса в Калининграде подорожало еще на 142,5 млн

Отметим, что в 2021 году строительство центра оценивали в 133 млн рублей, но за год сумма выросла до 282 млн. Ввести учреждение в эксплуатацию планировали в 2022 году, затем срок перенесли на 2024-й. Власти рассчитывали, что госэкспертиза утвердит проект в декабре 2022 года, а строительные работы начнутся в августе 2023 года.