Как изменятся тарифы на ЖКХ в Москве с 1 июля

— Новые тарифы в Москве будут следующими: холодное водоснабжение — 65,77 рубля за кубометр, горячее водоснабжение — 312,5 рубля за кубометр, отопление — 3738,37 рубля за гигакалорию. Кроме того, тариф на электроэнергию при одноставочном учете может вырасти на 16,4 процента — с 6,15 до 7,16 рубля за киловатт-час, — пояснил парламентарий.