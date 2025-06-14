Лукашенко отреагировал на планы построить производство сухого детского питания

— Где бы ты ни взял — в Банке развития, еще где-то: взял в долг — должен вернуть. Если есть рынок сбыта и он маржинальный, все, что одолжишь, — вернешь… Будем разговор не просто вести, а будем поддерживать этот проект, — заявил глава государства.