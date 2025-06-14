Лукашенко отреагировал на планы построить производство сухого детского питания

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июня во время посещения предприятия «Беллакт» в Волковыске, отреагировал на планы по строительству производства сухого детского питания, пишет БелТА.
Главе государства доложили про планы, касающиеся строительства дополнительного производства сухого детского питания. Новый цен планируют построить за счет различных источников, половина из них — кредит Банка развития Беларуси, а остальное — средства республиканского централизованного инновационного фонда, средства инновационного фонда Гродненского облисполкома и 13% — собственные средства предприятия.
Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что указанная продукция, особенно детское питание, всегда будет востребована. Он заметил, что в продукции заинтересованы многие страны Африки.
Александр Лукашенко, говоря про кредиты под создание нового производства, предупредил, что обязательным условием является последующий возврат средств.
— Где бы ты ни взял — в Банке развития, еще где-то: взял в долг — должен вернуть. Если есть рынок сбыта и он маржинальный, все, что одолжишь, — вернешь… Будем разговор не просто вести, а будем поддерживать этот проект, — заявил глава государства.
Президент дал поручение, не затягивая и без волокиты начать подготовку экономического обоснования проекта.
— Если надо, будем строить, — заявил Александр Лукашенко.
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