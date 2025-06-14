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В МНС назвали случай, когда с белорусов спишут не 13, а 26% подоходного налога

Заместитель начальника инспекции МНС по Минску Ольга Тарасевич напомнила о случае, когда с белорусов спишут не традиционные 13% подоходного налога, а все 26%.

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Источник: Смартпресс

Речь идёт о ситуации, когда физлицо по тем или иным причинам скрывает свою прибыль и уклоняется от законных выплат в МНС.

«…При получении трудовых доходов ставка подоходного налога составляет 13%, а сумма превышения расходов над доходами облагается по ставке 26%, — объяснила специалист информагентству “Минск-Новости”. — Если кто-то узнал себя, то не стоит ждать неприятных последствий, именно сейчас лучше “выйти из тени” и стать добросовестным плательщиком».

Как вычисляют тех, кто скрывает доходы?

Ольга Тарасевич рассказала, что налоговики постоянно находятся в поиске тех, кто скрывает от государства собственную прибыль. Для этого проводятся проверки на сопоставление расходов и доходов. Проще говоря, если человек официально зарабатывает 1000 рублей, но при этом купил авто — скорее всего к нему придут в гости. По словам Тарасевич, информацию об этом налоговая получает из различных источников, которых сегодня немало.