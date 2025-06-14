В МНС назвали случай, когда с белорусов спишут не 13, а 26% подоходного налога

Ольга Тарасевич рассказала, что налоговики постоянно находятся в поиске тех, кто скрывает от государства собственную прибыль. Для этого проводятся проверки на сопоставление расходов и доходов. Проще говоря, если человек официально зарабатывает 1000 рублей, но при этом купил авто — скорее всего к нему придут в гости. По словам Тарасевич, информацию об этом налоговая получает из различных источников, которых сегодня немало.