Как изменились ставки по накопительным счетам после решения Центробанка

Для текущих клиентов Газпромбанка предусмотрены дополнительные бонусы, которые позволяют увеличить доходность в зависимости от использования дополнительных услуг банка и активности клиента. Также изменения коснулись и T-банка, который с 10 июня установил новые ставки по накопительным счетам на уровне 13% и 14% годовых, в зависимости от подключенных сервисов.