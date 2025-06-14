Как изменились ставки по накопительным счетам после решения Центробанка

Банки снижают ставки по накопительным счетам.
В свете последних изменений ключевой ставки Центральным банком России, крупнейшие банки страны объявили о корректировке условий по вкладам. Об этом сообщают в пресс-службах банков.
«Сбербанк объявил о снижении ставок по накопительным счетам сразу после того, как стало известно решение ЦБ по ключевой ставке. С 24 июня 2025 года Сбербанк снизит максимальную ставку по накопительному счету на 2 процентных пункта — до 16% годовых», — сообщает Финансы Mail со ссылкой на пресс-службу.
Помимо этого, Газпромбанк также пересматривает условия по своим сберегательным продуктам. С 10 июня доходность по продуктам «Накопительный счет», «Ежедневный процент» и «Простой процент» будет снижена. Новая приветственная ставка для новых клиентов «Накопительного счета» составит 20,5% годовых, что на 1 процентный пункт ниже предыдущего значения.
Для текущих клиентов Газпромбанка предусмотрены дополнительные бонусы, которые позволяют увеличить доходность в зависимости от использования дополнительных услуг банка и активности клиента. Также изменения коснулись и T-банка, который с 10 июня установил новые ставки по накопительным счетам на уровне 13% и 14% годовых, в зависимости от подключенных сервисов.