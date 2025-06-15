Три изменения введут для собственников приватизированных квартир

Об этом сообщила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, передаёт ИА DEITA.RU.
По её словам, согласно действующим нормам, бывшие члены семьи собственника теряют право на пользование его жильём. Однако это не касается тех, кто отказался участвовать в приватизации квартиры — таких лиц нельзя выселить даже при смене владельца.
Согласно новому закону, который вступит в силу осенью, сведения о членах семьи собственника, включая бывших, сохраняющих право постоянного проживания из-за отказа от приватизации, будут включаться в ЕГРН. Это позволит потенциальным покупателям заранее узнать о наличии таких жильцов до заключения сделки.
Важно отметить, что внесение этих данных в реестр будет осуществляться по заявлению самого собственника и соответствующего члена семьи. Закон не обязывает владельца квартиры делать это, однако, если он заинтересован в быстрой продаже, ему будет выгодно указать информацию о постоянных жильцах в ЕГРН.
Обязать собственника внести сведения можно только через судебное разбирательство по инициативе члена семьи, имеющего право постоянного проживания. Кроме того, собственник сможет через суд выселить такого жильца, если тот переедет в другое место.
Ещё одним значимым изменением станет невозможность оформить залог приватизированного жилья без согласия постоянных жильцов. Для получения ипотеки потребуется нотариально заверенное согласие всех членов семьи.
Также новшеством станет и то, что в случае признания дома аварийным члены семьи собственника, в том числе бывшие, обязаны обеспечить себе новое жильё, если оно было их единственным и они признаны нуждающимися. Ранее право на компенсацию или предоставление другого жилья имели лишь собственники.