Три изменения введут для собственников приватизированных квартир

Важно отметить, что внесение этих данных в реестр будет осуществляться по заявлению самого собственника и соответствующего члена семьи. Закон не обязывает владельца квартиры делать это, однако, если он заинтересован в быстрой продаже, ему будет выгодно указать информацию о постоянных жильцах в ЕГРН.