Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 15 июня

Национальным банком определены курсы валют на 15 июня 2025 года, воскресенье. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В воскресенье, 15 июня, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 2,9955 белорусского рубля, 1 евро — 3,4670 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7742 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 13 июня, и субботу, 14 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались прежними.
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