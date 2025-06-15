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Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 15 июня

Нацбанк Беларуси установил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 15 июня, воскресенье.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены курсы валют на 15 июня 2025 года, воскресенье. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В воскресенье, 15 июня, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 2,9955 белорусского рубля, 1 евро — 3,4670 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7742 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 13 июня, и субботу, 14 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались прежними.

А еще в Беларуси налоговая при проверке такси нашла 100 миллионов рублей неуплаченных налогов: «Направляли уведомления несколько раз».