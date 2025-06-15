МИД Ирака: нефть может подорожать до $300 после эскалации на Ближнем Востоке

Глава ведомства Фуад Хусейн подчеркнул, что «продолжение конфликта в регионе и закрытие Ормузского пролива может привести к серьезным экономическим потрясениям».
Эскалация ближневосточного конфликта на фоне противостояния Ирана и Израиля может спровоцировать рост цен на нефть до $200−300 за баррель, заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в телефонном разговоре с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.
«Продолжение конфликта в регионе и закрытие Ормузского пролива способны вызвать серьезные экономические потрясения. В случае начала военных действий возможен скачок нефтяных цен до $200−300 за баррель. Это спровоцирует рост инфляции в Европе и осложнит экспорт нефти для стран-производителей, включая Ирак», передает слова Хусейна агентство INA.
Перекрытие Ормузского пролива может лишить нефтяной рынок примерно пяти миллионов баррелей нефти в сутки из Персидского залива и Ирака, подчеркнул иракский министр.
Ранее индийская газета Hindu спрогнозировала, что эскалация конфликта в Персидском заливе после израильских ударов по ядерным объектам Ирана станет катастрофой для мировой экономики. Издание называет удары Израиля «вопиюще незаконными, безрассудными и опасными», особенно на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана. Теперь Тель-Авив, по оценке газеты, толкнул Ближний Восток в пропасть нестабильности.
Перед этим сообщалось о планах руководства Исламской Республики Иран остановить проход грузовых судов через Ормузский пролив, северное побережье которого является суверенной территорией страны. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что даже частичные перебои с поставками нефти через Персидский залив в условиях войны приведут к существенному росту мировых цен на нефть. Он добавил, что проиранское военно-политическое движение хуситов в Йемене может также лишить нефтетанкеры доступа к Бад-эль-Мандебскому межконтинентальному проливу. Без него транспортировщики «черного золота» потеряют выход к Красному морю, а следовательно и к важному для мировой логистики Суэцкому каналу.
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