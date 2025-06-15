Названы регионы с наибольшим удорожанием «коммуналки»

Эксперты выделяют ключевые факторы разброса. Во-первых, это «низкая база»: Регионы, где тарифы долго росли медленнее среднего (напр., Архангельская обл., Дагестан), сейчас выравнивают показатели. Во-вторых, износ сетей и инвестиции: реализация масштабных программ (напр., развитие туризма в Дагестане) требует вложений в инфраструктуру, что закладывается в тариф. В-третьих, это региональная специфика: окончательный тариф устанавливают власти субъектов и местные энергокомиссии, что создает различия даже внутри муниципалитетов.