Названы регионы с наибольшим удорожанием «коммуналки»

С 1 июля в России произойдет плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Согласно постановлению правительства, средний рост по стране составит 11,9%, что превышает показатели прошлых лет (9,8% в 2024 г. и 8,1% в 2023 г.).
Повышение будет неравномерным. Наибольший прирост тарифов ожидается в Пермском крае — 21,1%, в Архангельской области — 20%, в Кемеровской области (Кузбасс) — 19,8%, в Северной Осетии — Алании — 19,1%, в Челябинской области — 18%, в Республике Мордовии — 18%, в Ингушетии — 17,6%, в Дагестане — 17,5%, в Республике Татарстан — 17,5%, в Алтайском крае — 15,5%.
Правительство установило предельно допустимые отклонения от индексов (от 2,1% до 4,8% по регионам). С их учетом рост может достичь:
Пермский край — 25,3%
Архангельская обл. — 24,8%
Челябинская обл. — 22,8%
Республика Мордовия — 22,8%
Кемеровская обл. — 21,9%
Северная Осетия — Алания — 21,4%
Эксперты выделяют ключевые факторы разброса. Во-первых, это «низкая база»: Регионы, где тарифы долго росли медленнее среднего (напр., Архангельская обл., Дагестан), сейчас выравнивают показатели. Во-вторых, износ сетей и инвестиции: реализация масштабных программ (напр., развитие туризма в Дагестане) требует вложений в инфраструктуру, что закладывается в тариф. В-третьих, это региональная специфика: окончательный тариф устанавливают власти субъектов и местные энергокомиссии, что создает различия даже внутри муниципалитетов.
Рост тарифов ЖКХ обусловлен увеличением цен на металл, оборудование, топливо и услуги для ресурсоснабжающих организаций (РСО), высокой степенью износа сетей, кадровым кризисом в ЖКХ: зарплаты в отрасли на 30% ниже средних по РФ, что требует увеличения расходов на персонал, ежегодной индексацией в рамках инфляции и прогноза соцэкоразвития.
Индексация тарифов на газ и электроэнергию составит:
Газ: +10,3% (2025), +4,3% (2026), +4,0% (2027).
Электроэнергия: +12,6% (2025), +5,2% (2026), +4,0% (2027).