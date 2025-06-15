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Названы регионы с наибольшим удорожанием «коммуналки»

С 1 июля в России произойдет плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Как создавалась новая Россия

С 1 июля в России произойдет плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Согласно постановлению правительства, средний рост по стране составит 11,9%, что превышает показатели прошлых лет (9,8% в 2024 г. и 8,1% в 2023 г.).

Повышение будет неравномерным. Наибольший прирост тарифов ожидается в Пермском крае — 21,1%, в Архангельской области — 20%, в Кемеровской области (Кузбасс) — 19,8%, в Северной Осетии — Алании — 19,1%, в Челябинской области — 18%, в Республике Мордовии — 18%, в Ингушетии — 17,6%, в Дагестане — 17,5%, в Республике Татарстан — 17,5%, в Алтайском крае — 15,5%.

Правительство установило предельно допустимые отклонения от индексов (от 2,1% до 4,8% по регионам). С их учетом рост может достичь:

Пермский край — 25,3%

Архангельская обл. — 24,8%

Челябинская обл. — 22,8%

Республика Мордовия — 22,8%

Кемеровская обл. — 21,9%

Северная Осетия — Алания — 21,4%

Муниципалитеты могут установить тариф выше индекса, согласовав его с ФАС, пояснила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Наименьшее подорожание прогнозируется в Амурской области — 8,6%, Республике Алтай — 8,8%, Ханты-Мансийском АО — 9%, Ямало-Ненецком АО — 9,2%.

Эксперты выделяют ключевые факторы разброса. Во-первых, это «низкая база»: Регионы, где тарифы долго росли медленнее среднего (напр., Архангельская обл., Дагестан), сейчас выравнивают показатели. Во-вторых, износ сетей и инвестиции: реализация масштабных программ (напр., развитие туризма в Дагестане) требует вложений в инфраструктуру, что закладывается в тариф. В-третьих, это региональная специфика: окончательный тариф устанавливают власти субъектов и местные энергокомиссии, что создает различия даже внутри муниципалитетов.

Рост тарифов ЖКХ обусловлен увеличением цен на металл, оборудование, топливо и услуги для ресурсоснабжающих организаций (РСО), высокой степенью износа сетей, кадровым кризисом в ЖКХ: зарплаты в отрасли на 30% ниже средних по РФ, что требует увеличения расходов на персонал, ежегодной индексацией в рамках инфляции и прогноза соцэкоразвития.

Индексация тарифов на газ и электроэнергию составит:

Газ: +10,3% (2025), +4,3% (2026), +4,0% (2027).

Электроэнергия: +12,6% (2025), +5,2% (2026), +4,0% (2027).