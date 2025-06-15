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В России предложили заменить аренду жилья доходными домами

Эксперт обратил внимание на экономическую сторону законопроекта.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

В Госдуме разрабатывается законопроект, предполагающий появление нового вида объектов недвижимости — доходных домов. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru оценил эту инициативу с экономической точки зрения.

Эксперт обратил внимание на то, что современный рынок аренды недвижимости является достаточно конкурентным с большим числом арендаторов/арендодателей.

«Изменение цен на аренду жилья происходит в силу крайне очевидных и достаточно понятных причин. И у арендатора, и у арендодателя есть возможность большого выбора друг друга. Права арендодателя и арендатора закрепляются в заключаемом между ними договоре: там же прописываются и все нюансы относительно стоимости. Если посмотреть на вопрос с позиции предпринимательского сообщества, то здесь возникает такой вопрос: будет ли ему это направление выгоднее, чем другие виды бизнеса — например, гостиничный или продажа жилья? Также важно понять: а в чём будет состоять конкурентное преимущество доходного дома над классической арендой жилья? Например, как мне представляется, с территориальной точки зрения возможностей выбора для классической аренды жилья у арендатора будет всё равно больше. Это важный фактор при выборе арендуемого жилья», — объяснил свою позицию Балынин.

Ранее Балынин в беседе с aif.ru рассказал, каким будет налог на доходы по вкладам в 2025 году.