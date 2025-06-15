В России предложили заменить аренду жилья доходными домами

«Изменение цен на аренду жилья происходит в силу крайне очевидных и достаточно понятных причин. И у арендатора, и у арендодателя есть возможность большого выбора друг друга. Права арендодателя и арендатора закрепляются в заключаемом между ними договоре: там же прописываются и все нюансы относительно стоимости. Если посмотреть на вопрос с позиции предпринимательского сообщества, то здесь возникает такой вопрос: будет ли ему это направление выгоднее, чем другие виды бизнеса — например, гостиничный или продажа жилья? Также важно понять: а в чём будет состоять конкурентное преимущество доходного дома над классической арендой жилья? Например, как мне представляется, с территориальной точки зрения возможностей выбора для классической аренды жилья у арендатора будет всё равно больше. Это важный фактор при выборе арендуемого жилья», — объяснил свою позицию Балынин.