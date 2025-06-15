Российских автолюбителей предупредили о новых штрафах за шум от автомобилей

Главные сложности связаны с отсутствием чётких критериев определения допустимого уровня шума и отсутствием необходимого оборудования для его измерения. Васильев провёл параллель с историей контроля тонировки стёкол, где нормы долгое время не применялись именно из-за отсутствия сертифицированных приборов для проверки.
Ранее сообщалось об ожидаемых изменениях на автомобильном рынке. Возвращение в РФ европейских, корейских и японских производителей может привести к снижению цен на китайские автомобили до 20%. По мнению специалистов, в ближайшей перспективе продажи китайских машин, включая авто с пробегом, продолжат уверенный рост.