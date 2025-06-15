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Российских автолюбителей предупредили о новых штрафах за шум от автомобилей

Автоэксперт Егор Васильев в беседе с агентством «Прайм» рассказал о готовящемся законопроекте, который предполагает увеличение штрафов за шум от автомобилей в 10 раз. По его словам, такая мера вызывает ряд серьёзных вопросов.

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Источник: Life.ru

Главные сложности связаны с отсутствием чётких критериев определения допустимого уровня шума и отсутствием необходимого оборудования для его измерения. Васильев провёл параллель с историей контроля тонировки стёкол, где нормы долгое время не применялись именно из-за отсутствия сертифицированных приборов для проверки.

Ранее сообщалось об ожидаемых изменениях на автомобильном рынке. Возвращение в РФ европейских, корейских и японских производителей может привести к снижению цен на китайские автомобили до 20%. По мнению специалистов, в ближайшей перспективе продажи китайских машин, включая авто с пробегом, продолжат уверенный рост.