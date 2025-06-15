Россиянам напомнили о размере штрафа за незаконное изъятие российского паспорта

За незаконное изъятие паспорта гражданина РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 100 до 300 рублей. Принятие документа в залог влечет за собой предупреждение либо денежное взыскание в размере 100 рублей. Об этом ТАСС проинформировали в пресс-центре МВД России.
В МВД также уточнили, что за принятие паспорта в залог в соответствии с пунктом 2 статьи 19.17 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 100 рублей.
Кроме этого, согласно закону «О гражданстве РФ», изъятие действительного паспорта у гражданина России запрещено, при этом выявление и пресечение подобных административных правонарушений относится к компетенции территориальных подразделений МВД, в первую очередь участковых уполномоченных и сотрудников патрульно-постовой службы.
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