Россиянам напомнили о размере штрафа за незаконное изъятие российского паспорта

За незаконное изъятие паспорта гражданина РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 100 до 300 рублей. Принятие документа в залог влечет за собой предупреждение либо денежное взыскание в размере 100 рублей. Об этом ТАСС проинформировали в пресс-центре МВД России.