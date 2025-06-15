Uzbekistan Airways приостанавливает рейсы между Ташкентом и Тель-Авивом из-за эскалации конфликта

Решение Uzbekistan Airways стало ответом на ухудшающуюся обстановку в регионе. В последние дни ситуация между Ираном и Израилем резко обострилась: стороны обменялись масштабными ударами, затронувшими военные и гражданские объекты. Израиль атаковал стратегические объекты на территории Ирана, включая ядерные центры. В ответ Иран запустил более сотни баллистических ракет и дронов по израильской территории, включая Тель-Авив и Хайфу. В результате этого обмена ударами погибли десятки человек, сотни получили ранения.