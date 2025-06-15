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Uzbekistan Airways приостанавливает рейсы между Ташкентом и Тель-Авивом из-за эскалации конфликта

Vaib.uz (Узбекистан. 15 июня). Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о временной приостановке рейсов по маршруту Ташкент — Тель-Авив — Ташкент в период с 16 по 30 июня.

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Источник: Uzbekistan Airways

Причиной стали ограничения на использование воздушного пространства, введённые в международном аэропорту Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Пассажирам отменённых рейсов предлагается вернуть деньги или перебронировать билеты на более поздние даты.

Решение Uzbekistan Airways стало ответом на ухудшающуюся обстановку в регионе. В последние дни ситуация между Ираном и Израилем резко обострилась: стороны обменялись масштабными ударами, затронувшими военные и гражданские объекты. Израиль атаковал стратегические объекты на территории Ирана, включая ядерные центры. В ответ Иран запустил более сотни баллистических ракет и дронов по израильской территории, включая Тель-Авив и Хайфу. В результате этого обмена ударами погибли десятки человек, сотни получили ранения.

Израиль временно закрыл своё воздушное пространство, а также прекратил работу международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Многие международные авиакомпании отменили или перенаправили рейсы в обход региона. Международное сообщество призывает к немедленной деэскалации, однако дипломатические усилия пока не приносят ощутимых результатов.

На фоне этого Uzbekistan Airways также приняла решение приостановить полёты, чтобы не подвергать риску пассажиров и экипажи. Гражданам Узбекистана, планировавшим поездки в Израиль в этот период, рекомендуется следить за официальными сообщениями авиакомпании и органов власти.

Ситуация остаётся крайне напряжённой и может повлиять на авиационное сообщение в регионе и после 30 июня.