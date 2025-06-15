Uzbekistan Airways приостанавливает рейсы между Ташкентом и Тель-Авивом из-за эскалации конфликта

Причиной стали ограничения на использование воздушного пространства, введённые в международном аэропорту Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Пассажирам отменённых рейсов предлагается вернуть деньги или перебронировать билеты на более поздние даты.
Решение Uzbekistan Airways стало ответом на ухудшающуюся обстановку в регионе. В последние дни ситуация между Ираном и Израилем резко обострилась: стороны обменялись масштабными ударами, затронувшими военные и гражданские объекты. Израиль атаковал стратегические объекты на территории Ирана, включая ядерные центры. В ответ Иран запустил более сотни баллистических ракет и дронов по израильской территории, включая Тель-Авив и Хайфу. В результате этого обмена ударами погибли десятки человек, сотни получили ранения.
Израиль временно закрыл своё воздушное пространство, а также прекратил работу международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Многие международные авиакомпании отменили или перенаправили рейсы в обход региона. Международное сообщество призывает к немедленной деэскалации, однако дипломатические усилия пока не приносят ощутимых результатов.
На фоне этого Uzbekistan Airways также приняла решение приостановить полёты, чтобы не подвергать риску пассажиров и экипажи. Гражданам Узбекистана, планировавшим поездки в Израиль в этот период, рекомендуется следить за официальными сообщениями авиакомпании и органов власти.
Ситуация остаётся крайне напряжённой и может повлиять на авиационное сообщение в регионе и после 30 июня.