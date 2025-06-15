В Волгограде ищут перевозчика на маршрут № 51к

Как сообщает ИА «Высота 102», муниципалитет объявил аукцион на право обслуживания микроавтобусного маршрута № 51к до конца 2025 года.
Согласно проектно-сметной документации, организация должна выделить две маршрутки, которые будут ежедневно курсировать в границах «Пл. им. Титова — ЖК “На Матросова”. Интервал работы подвижного состава — порядка 30 минут. Микроавтобусы должны работать с 5:10 до 19:10, совершая до 34 рейсов.
При этом в реальности на линии будет работать лишь один микроавтобус — второй должен находиться в резерве.
Протяжённость транспортного направления составит 3,7 км. На своём пути маршрутка будет осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановках: «Пл. Титова», «Малый проспект им. Ленина», «ул. Таращанцев», «ул. Депутатская», «ул. Титова», «ЖКО», «ул. Ватутина», «Школа», «ул. Ломоносова», «ул. Жданова», «ЖК “На Матросова”.
Отметим, маршрут № 51к «Пл. им. Титова — ЖК “На Матросова” будет работать по регулируемому тарифу. Здесь должны действовать все социальные льготы, а также предусмотрена возможность оплаты проезда транспортной картой “Волна”. На обеспечение транспортной доступности нового микрорайона из бюджета выделено 1,4 млн рублей. Перевозчика отберут к концу июня.