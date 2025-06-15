В Волгограде ищут перевозчика на маршрут № 51к

Отметим, маршрут № 51к «Пл. им. Титова — ЖК “На Матросова” будет работать по регулируемому тарифу. Здесь должны действовать все социальные льготы, а также предусмотрена возможность оплаты проезда транспортной картой “Волна”. На обеспечение транспортной доступности нового микрорайона из бюджета выделено 1,4 млн рублей. Перевозчика отберут к концу июня.