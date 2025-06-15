На Дону просрочка по ипотеке выросла до 3,1 млрд рублей

За четыре месяца просрочка возросла на 118%. Так, общий объем задолженности по ипотеке в ЮФО составляет 1,8 трлн рублей. По словам гендиректора коллекторского агентства «Долговой Консультант» Дениса Аксенова, по предварительным данным, резкий рост просрочки по ипотеке связан с двумя основными причинами. Первая — кредиторы, оформившие ипотеку после июля 2024 года при ключевой ставке выше 18%. Они не справились с обслуживанием кредитов. Вторая причина — застой на рынке недвижимости, когда кредиторы по ипотеке не смогли быстро продать свою залоговую квартиру. Однако точные причины роста долгов по ипотеке эксперты только выясняют.