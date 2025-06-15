На Дону просрочка по ипотеке выросла до 3,1 млрд рублей

Об этом сообщает в исследовании агентства «Долговой консультант».
В России на 1 мая текущего года объем просрочки по ипотеке составил более 129 млрд рублей. За четыре месяца просрочка выросла на 60 млрд рублей или 88%.
Больше всего должников по ипотеке в Москве — 15% или 18,9 млрд рублей, в Московской области — 10% или 13,4 млрд рублей. Также 7% просроченных ипотечных займов на 8,8 млрд рублей фиксируют в Краснодарском крае. При этом в Ростовской области просрочка по ипотеке на 1 мая составила 3,1 млрд рублей тогда как 1 января 2026 года равнялась 1,6 млрд рублей. В ЮФО объем просрочки по ипотеке на 1 мая 2025 года составляет 15,3%.
За четыре месяца просрочка возросла на 118%. Так, общий объем задолженности по ипотеке в ЮФО составляет 1,8 трлн рублей. По словам гендиректора коллекторского агентства «Долговой Консультант» Дениса Аксенова, по предварительным данным, резкий рост просрочки по ипотеке связан с двумя основными причинами. Первая — кредиторы, оформившие ипотеку после июля 2024 года при ключевой ставке выше 18%. Они не справились с обслуживанием кредитов. Вторая причина — застой на рынке недвижимости, когда кредиторы по ипотеке не смогли быстро продать свою залоговую квартиру. Однако точные причины роста долгов по ипотеке эксперты только выясняют.