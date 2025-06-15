До 350 тысяч за квадрат. Что происходит на рынке недвижимости Перми

Весной ситуация на пермском рынке недвижимости изменилась: из стагнирующего он перешёл к растущему. В марте 2025 г. цены на вторичное жильё вновь пошли вверх. Это произошло в свете стабилизации ключевой ставки и ожиданий её снижения. Многие люди посчитали, что лучше взять жильё сейчас с высоким процентом по ипотеке, но по упавшей ранее цене, чем ждать уменьшения ставок и приобретать квадратные метры по увеличившейся стоимости позже. Кредит можно будет рефинансировать. При этом снизятся и ставка, и платёж. Также цены на вторичку поддерживают покупатели, получившие связанные с СВО выплаты. Кроме того, сейчас уменьшается доходность по вкладам. Банки снижают годовой процент, предваряя соответствующие решения Центробанка по ключевой ставке. Пермяки снимают деньги и покупают недвижимость, чтобы сохранить средства. То есть спрос на вторичку начинает расти, что не может не отразиться на стоимости.