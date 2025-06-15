МНС: программа касс магазинов будет доработана, чтобы сканировать единый код

В Беларуси в сетевой торговле с 1 июля 2025 года начнут действовать новые правила обязательного сканирования кодов маркировки при оплате некоторых товаров на кассах. В МНС сказали, что программу касс магазинов доработают, чтобы сканировать единый код, сообщает агентство «Минск Новости».
Напомним, считывать код маркировки будет обязательно на кассах самообслуживания в Беларуси с 1 июля.
В Министерстве по налогам и сборам прокомментировали, что нововведение связано с внедрением на территории Евразийского экономического союза системы цифровой маркировки, которая направлена на борьбу с контрафактом и фальсификатом. С технической стороны процесс довольно простой, но он требует больше времени и действий покупателей. Так. При сканировании штрихкода на дисплее появляется окно с надписью о необходимости отсканировать еще один код.
На некоторых товарах еще может быть российская и белорусская маркировка. Российский код на упаковке в кассах наших магазинов система не увидит.
При сканировании система автоматически выявляет изделия с истекшим сроком годности, нелегальную продукцию или фальсификат. Такой товар на кассе заблокируют. Это дает покупателям дополнительные гарантии качества и безопасности.
В МНС подчеркнули, что покупателям не надо изучать, какие именно товары подлежат обязательной маркировке. Просто нужно следовать подсказкам на экране. При этом программу касс магазинов планируют доработать таким образом, чтобы можно было сканировать единый код.
Здесь мы подробно писали о том, что такое маркировка товара, которую с 1 июля 2025 в Беларуси надо вторично пробивать на всех кассах: зачем она нужна и как снизит стоимость товара.
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