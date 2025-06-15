МНС: программа касс магазинов будет доработана, чтобы сканировать единый код

В Министерстве по налогам и сборам прокомментировали, что нововведение связано с внедрением на территории Евразийского экономического союза системы цифровой маркировки, которая направлена на борьбу с контрафактом и фальсификатом. С технической стороны процесс довольно простой, но он требует больше времени и действий покупателей. Так. При сканировании штрихкода на дисплее появляется окно с надписью о необходимости отсканировать еще один код.