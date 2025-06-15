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Россия в январе-апреле стала самым крупным импортером яблок из Узбекистана

За первые четыре месяца 2025 года республика экспортировала 4 727 тонн яблок на сумму $3 млн.

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Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Россия в январе-апреле текущего года стала самым крупным импортером яблок из Узбекистана, сообщает Национальный комитет по статистике.

Вторым по объему импорта стал Казахстан.

По данным статведомства, за первые четыре месяца республика экспортировала 4 727 тонн яблок на сумму $3 млн.

Страны, в которые Узбекистан экспортировал больше всего яблок за первые 4 месяца 2025-го:

  • Россия — 2 840 тонн;
  • Казахстан — 1 564 тонны;
  • Туркменистан — 167 тонн;
  • Кыргызстан — 102 тонны;
  • Другие страны — 54 тонны.