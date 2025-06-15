Россия в январе-апреле стала самым крупным импортером яблок из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Россия в январе-апреле текущего года стала самым крупным импортером яблок из Узбекистана, сообщает Национальный комитет по статистике.
Вторым по объему импорта стал Казахстан.
По данным статведомства, за первые четыре месяца республика экспортировала 4 727 тонн яблок на сумму $3 млн.
Страны, в которые Узбекистан экспортировал больше всего яблок за первые 4 месяца 2025-го:
- Россия — 2 840 тонн;
- Казахстан — 1 564 тонны;
- Туркменистан — 167 тонн;
- Кыргызстан — 102 тонны;
- Другие страны — 54 тонны.