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МАРТ проверил сеть «Марцiн» после жалоб белорусов

Белорусы пожаловались правительству на магазин «Марцiн», МАРТ начал проверку.

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Источник: Комсомольская правда

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали о проверке магазинов сети «Марцiн» после жалоб белорусов. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, в адрес правительства от жителей Молодечно поступила жалоба на магазин сети «Марцiн».

В МАРТ провели мониторинг, во время которого выявили и изъяли из продажи 27 наименований просроченных товаров стоимость которых превысила 450 белорусских рублей. Истекшие сроки годности были у молочной, кулинарной и мясной продукции, а также среди кондитерских товаров.

Еще МАРТ установил в магазинах факты невыполнения обязательного перечня товаров. На некоторых были указаны недостоверные сведения на ценниках или они вообще отсутствовали.

— Проводится анализ соблюдения законодательства о ценообразовании, — прокомментировали в пресс-службе.