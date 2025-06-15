МАРТ проверил сеть «Марцiн» после жалоб белорусов

В МАРТ провели мониторинг, во время которого выявили и изъяли из продажи 27 наименований просроченных товаров стоимость которых превысила 450 белорусских рублей. Истекшие сроки годности были у молочной, кулинарной и мясной продукции, а также среди кондитерских товаров.