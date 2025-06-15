МАРТ проверил сеть «Марцiн» после жалоб белорусов

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали о проверке магазинов сети «Марцiн» после жалоб белорусов. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Так, в адрес правительства от жителей Молодечно поступила жалоба на магазин сети «Марцiн».
В МАРТ провели мониторинг, во время которого выявили и изъяли из продажи 27 наименований просроченных товаров стоимость которых превысила 450 белорусских рублей. Истекшие сроки годности были у молочной, кулинарной и мясной продукции, а также среди кондитерских товаров.
Еще МАРТ установил в магазинах факты невыполнения обязательного перечня товаров. На некоторых были указаны недостоверные сведения на ценниках или они вообще отсутствовали.
— Проводится анализ соблюдения законодательства о ценообразовании, — прокомментировали в пресс-службе.