Экономист Кудрявцев назвал самое выгодное время для ремонта и покупки техники

— Если учесть, что уровень инфляции за последний год — около 9,4 процента, то вклады по-прежнему вполне выгодны, — пояснил кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — А вот доллар, напротив, проседает. Он опустился ниже 80 рублей, и, когда поднимется, не очень ясно. Даже лето, традиционное время роста спроса на валюту для поездок за рубеж, на курсе доллара никак не сказалось. Нет массового спроса на доллар — значит, и курс не будет расти. Во всяком случае, в ближайшее время.