Доллар вновь подорожал

15 июня курс доллара в обменных пунктах крупных городов Казахстана продолжает расти, передает BAQ.KZ. По данным kurs.kz, в Астане, Алматы и Шымкенте зафиксирован устойчивый рост продаж американской валюты. В столице доллар можно приобрести по цене от 515 до 517 тенге, в то время как покупка осуществляется по 510−511. В Алматы курс продажи немного ниже — от 514 до 514,5 тенге, а покупка колеблется в пределах 512−513. В Шымкенте обменные пункты предлагают доллар по 515−516 тенге, при этом покупают по 512−513.