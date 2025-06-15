Эксперт объяснил, как накопить на квартиру в столице

По словам специалиста, при средней зарплате в 100 тысяч рублей, откладывая по 20 тысяч в месяц, за год можно собрать 200 тысяч. Соответственно для первоначального взноса в 2 миллиона рублей потребуется около 10 лет.
Однако, используя некоторые финансовые инструменты (вклады, инвестиции), срок накопления сокращается до 7 лет. Беляев советует откладывать больше 10%, если это позволяет обойтись без жёсткой экономии.
Минимальный срок накопления с нуля — 5 лет, если активно инвестировать. Однако эксперт предупреждает: цены на жилье в Москве растут, и за несколько лет они могут значительно подскочить. Чтобы сберечь деньги от инфляции, лучше использовать вклады. У этого способа создавать накопления для покупки квартиры в кредит есть минимум шесть преимуществ:
Сбережения приносят хорошие проценты, которые не меняются на протяжении всего срока договора. Будущий доход можно рассчитывать заранее на калькуляторе вкладов. Удаётся быстрее накопить нужную сумму, чем при хранении денег дома.
Деньги находятся в безопасности, так как страхуются государством. Меньше вероятность, что владелец потратит их не по назначению. Он может контролировать начисление дохода в банковском приложении.