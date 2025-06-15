Эксперт объяснил, как накопить на квартиру в столице

Минимальный срок накопления с нуля — 5 лет, если активно инвестировать. Однако эксперт предупреждает: цены на жилье в Москве растут, и за несколько лет они могут значительно подскочить. Чтобы сберечь деньги от инфляции, лучше использовать вклады. У этого способа создавать накопления для покупки квартиры в кредит есть минимум шесть преимуществ: