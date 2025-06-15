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Роскомнадзор заявил, что оснований для снятия ограничений с Instagram нет

Пользователи некоторых регионов РФ сообщили, что соцсеть заработала без ограничений.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

В Роскомнадзоре, комментируя сообщения пользователей о заработавшем без VPN Instagram*, сообщили, что пока не видят оснований для разблокировки соцсети.

«Оснований для снятия ограничений нет», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее ряд Telegram-каналов, ссылаясь на пользователей, сообщил, что в некоторых регионах РФ Instagram и YouTube заработали без ограничений.

Напомним, министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что видеохостинг YouTube пока не проявляет желания соблюдать российское законодательство.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.