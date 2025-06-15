Роскомнадзор заявил, что оснований для снятия ограничений с Instagram нет

В Роскомнадзоре, комментируя сообщения пользователей о заработавшем без VPN Instagram*, сообщили, что пока не видят оснований для разблокировки соцсети.
«Оснований для снятия ограничений нет», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее ряд Telegram-каналов, ссылаясь на пользователей, сообщил, что в некоторых регионах РФ Instagram и YouTube заработали без ограничений.
Напомним, министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что видеохостинг YouTube пока не проявляет желания соблюдать российское законодательство.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.